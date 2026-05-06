Bonfantini: "Vorrei tanto un trofeo con la Fiorentina, mi dispiace per la stagione. Puntiamo alla prossima, non ci manca nulla per..."

L'attaccante della Fiorentina Femminile Agnese Bonfantini ha parlato a Calciofemminileitaliano.it: “Ho imparato tanto da questa stagione. Magari l'anno scorso avevo più continuità in campo, mentre stavolta un po' meno. Ed è difficile recuperarla se giochi meno. Ma nello sport è così: può arrivare una stagione negativa ed è anche bello mettersi in gioco quando le cose non vanno come avevi sperato”.

“Vorrei tanto un trofeo a Firenze. Mi dispiace perché…”

Quanto vorresti un trofeo a Firenze? “Tanto, tantissimo. Alla Juventus abbiamo vinto tutto, con la Roma poi ho alzato la Coppa Italia. Per me quest'anno era importante puntare a vincere un trofeo, era tra i miei obiettivi personali. Poi… non è arrivato, non siamo arrivate in finale. E mi dispiace molto”.

“Ci dovevamo ambientare. Possiamo portare a casa qualcosa nella prossima annata, siamo forti”

Perché è così difficile? “Non lo so. Quest'anno abbiamo un tecnico nuovo, Pinones-Arce, ci sta che ci dovevamo ambientare un po'. Il suo gioco è molto diverso da quello a cui eravamo abituate. Puntiamo alla prossima stagione, dove potremmo portare a casa qualcosa. Il campionato è molto competitivo e complicato, ma non saprei che cosa manca. Non manca nulla, siamo una squadra forte”.