Paratici e la ricerca dei migliori talenti possibili. La grande differenza rispetto agli altri anni...e rispetto all'Italia - VIDEO

In un calcio italiano che decide di non cambiare, con Malagò presidente della Figc, Mancini allenatore azzurro e Ranieri direttore tecnico, la Fiorentina sta provando invece ad avere un volto diverso. Con tanti stranieri, è vero, ma con un'età media decisamente abbassata.

Le caratteristiche

Giovani, spesso acquistati a titolo definitivo, altre volte presi con diritto di riscatto o con operazioni ‘alla Nico Paz’. Il Como ha insegnato che non sempre far crescere dei talenti che non sono di tua proprietà, almeno di partenza, sia sbagliato. Anzi. Il calcio oggi è anche questo, soprattutto adesso che il manico del coltello è sempre più dalla parte dei calciatori e dei procuratori, dove i contratti contano sempre meno (soprattutto se le cose vanno bene) e dove il dio denaro ha la meglio sempre su tutto.

Vergogna Italia

Basti guardare appunto anche l'esempio del neo ct azzurro. Ormai non c'è più vergogna, senso del pudore, davanti a nulla, nemmeno quando si parla di Italia, di Nazionale, figuriamoci nelle squadre di club. La parola bandiera è stata definitivamente abbandonata, ecco che conta soltanto il singolo anno. Difficile costruire una squadra, uno spogliatoio, uno zoccolo duro in più anni, occorre provare ad avere tutto e subito, lanciando anche dei calciatori che magari l'anno dopo sai già che non ci saranno più, con cessioni che ti possono fruttare il 50% e basta del valore, da dividere con chi ti ha passato il calciatore.

La grande differenza

Insomma, in dieci anni è cambiato davvero tutto e la Fiorentina che sta nascendo sembra avere nel dna proprio queste nuove caratteristiche. Paratici lo sa bene e anche in queste ultime settimane di mercato proverà a portare a casa i migliori talenti possibili, acquistandoli da grandi squadre. Perché la differenza, rispetto agli altri anni, sembra soprattutto questa.

Il mercato al quale stiamo assistendo a Firenze ha finalmente il respiro giusto: giovane, bello e internazionale. L'esatto contrario di Malagò, Mancini e della 'nuova' Italia che sta nascendo. Probabilmente la più vecchia di sempre.