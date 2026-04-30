Malen, tra lui ed il record di Balotelli... c'è la Fiorentina

Lunedì sera la Fiorentina di Paolo Vanoli sarà attesa dalla delicata trasferta di Roma contro i giallorossi di Giampiero Gasperini, una sfida che da sempre racchiude molti significati. Se per i Viola gli obiettivi stagionali sono più o meno raggiunti per la Roma la partita contro i viola acquista un valore importantissimo in vista della corsa ad una qualificazione alla prossima Champions League. Ma oltre a questo i 90 minuti contro la Fiorentina potrebbero permettere ad un giocatore giallorosso di eguagliare un record tutt’altro che semplice da realizzare.

Malen vuole raggiungere e superare Balotelli

Nel Monday Night della 35esima giornata di Serie A tra Roma e Fiorentina, l'attaccante della Roma, Donyell Malen potrebbe infatti eguagliare e forse battere un record che appartiene a Mario Balotelli dalla stagione 2012/2013. Il primato di cui parliamo è quello che riguarda il maggior numero di reti segnate da un calciatore acquistato nel mercato invernale in una singola stagione. L'attaccante giallorosso per il momento si trova a quota 11 gol, al secondo posto in questa particolare classifica al pari di Maxi Lopez (numero relativo alla stagione 2009/2010) e ad una sola lunghezza da Balotelli.

La Fiorentina è da sempre la vittima preferita da molti

Sappiamo benissimo come nell’ultimo decennio, a star stretti, la Fiorentina si sia resa protagonista in occasioni del genere. Tra primi gol in Serie A, primi gol all’esordio in Italia o con la nuova squadra, i viola sono spesso stati bersagliati: da Addai a Sucic passando per tanti altri, e se ci fermiamo soltanto all’ultimo campionato. L’augurio della tifoseria della Fiorentina è ovviamente che questo record venga eguagliato e superato nel turno successivo alla trasferta di Roma.