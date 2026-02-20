Sulla situazione in casa Fiorentina è intervenuto anche il cantante e tifoso viola Paolo Vallesi a Radio Sportiva, soprattutto in prospettiva dell'impegno contro il Pisa: “Questa è una squadra inaffidabile, lo ha ampiamente dimostrato durante la stagione. Dopo il successo a Bologna, ad esempio, è tornata a perdere. Un po' di timore c'è anche per il derby, è una di quelle partite da ‘vincere per forza’ e non sempre la Fiorentina ci è riuscita. Servirà prestare attenzione”.

“Fiorentina inaffidabile, servirà attenzione. Fazzini intraprendente”

In particolare, su Fazzini: “Ormai è una terza scelta perché Gudmundsson e Solomon lo precedono nelle gerarchie. Però lo reputo un giovane valido, ha grandi prospettive e lo conferma ogni volta che va in campo. Ieri ha fatto vedere buonissime cose, è sempre intraprendente. La Fiorentina ha pochissimi giocatori che saltano l'uomo, lui almeno ci prova”.

“Paratici ha dato futuribilità”

Su Paratici: “Approvo il suo arrivo a Firenze e credo che possa essere assolutamente un fattore che alzi la competitività. Ha dato una futuribilità al club, nei prossimi anni le cose possono migliorare”.