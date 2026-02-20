​​

header logo

"Timore per il Pisa? Un po', la Fiorentina è inaffidabile e deve fare attenzione. Fazzini terza scelta ma intraprendente e valido"

Redazione /

Sulla situazione in casa Fiorentina è intervenuto anche il cantante e tifoso viola Paolo Vallesi a Radio Sportiva, soprattutto in prospettiva dell'impegno contro il Pisa: “Questa è una squadra inaffidabile, lo ha ampiamente dimostrato durante la stagione. Dopo il successo a Bologna, ad esempio, è tornata a perdere. Un po' di timore c'è anche per il derby, è una di quelle partite da ‘vincere per forza’ e non sempre la Fiorentina ci è riuscita. Servirà prestare attenzione”.

“Fiorentina inaffidabile, servirà attenzione. Fazzini intraprendente”

In particolare, su Fazzini: “Ormai è una terza scelta perché Gudmundsson e Solomon lo precedono nelle gerarchie. Però lo reputo un giovane valido, ha grandi prospettive e lo conferma ogni volta che va in campo. Ieri ha fatto vedere buonissime cose, è sempre intraprendente. La Fiorentina ha pochissimi giocatori che saltano l'uomo, lui almeno ci prova”.

“Paratici ha dato futuribilità”

Su Paratici: “Approvo il suo arrivo a Firenze e credo che possa essere assolutamente un fattore che alzi la competitività. Ha dato una futuribilità al club, nei prossimi anni le cose possono migliorare”.

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (2)