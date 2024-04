Luca Marelli, ex arbitro, oggi opinionista per Dazn, ha parlato per l'emittente al termine di Fiorentina-Genoa, dicendo la sua sugli episodi fischiati o no dal giudice di gara Di Marco, fra cui anche il discusso calcio di rigore non fischiato alla Viola:

Sul rigore prima dato e poi tolto al Genoa

"Sul contatto Kayode-Retegui, secondo me, non bisognava fischiare perché entrambi si strattonano. L’arbitro aveva deciso di assegnare il rigore ma in queste circostanze non ci deve essere l'on-field-review perché si tratta di una valutazione di campo e dunque solo dell’arbitro sul terreno di gioco. In questo episodio la decisione doveva rimanere quella del campo".

E sul tocco di braccio di Haps…

"Dalle immagini il tocco sembra molto evidente, o meglio così pare, con il braccio larghissimo. A mio parere è un calcio di rigore chiaro. L’unica giustificazione è che in sala Var non abbiano la certezza che il pallone abbia toccato il braccio, ma dalle immagini sembra molto evidente, dunque questo è un rigore che manca alla Fiorentina”.