Il futuro dei big viola passa dagli USA
Con la notizia della rescissione di Fabio Grosso con il Sassuolo, arriverà molto presto anche quella dell'approdo dell'allenatore sulla panchina della Fiorentina.
Nodi da sciogliere
Insieme si inizierà a pensare al futuro, passando principalmente dal mercato. I nodi da sciogliere non sono pochi, e tra questi c'è il futuro di alcuni big come De Gea, Gudmundsson e Kean. Prima di ogni operazione di mercato su di loro, Paratici e Ferrari si confronteranno con Commisso negli USA per capire la volontà economica e non solo della presidenza.
Tema Kean
Su Kean, scrive La Nazione, la sensazione è che qualcosa di importante inizi a muoversi. Se le voci di mercato saranno reali, è possibile che gli uomini di mercato della Fiorentina rientrino in Italia con il nome del sostituto di Kean.