C'eravamo poco amati

Se la qualificazione al Mondiale è il tema centrale di Bosnia-Italia, la sfida mette di fronte anche due ex compagni della Fiorentina: Moise Kean ed Edin Dzeko.

Non è andata bene

Come sottolinea il Corriere Fiorentino, i due avrebbero dovuto formare una coppia offensiva complementare, ma in realtà hanno condiviso il campo per soli 314 minuti in 11 partite, senza mai incidere davvero insieme. A dirlo era stato anche lo stesso bosniaco al suo arrivo a Firenze: “Siamo una coppia perfetta, ci completiamo a vicenda”. Poi non è andata così. A gennaio è arrivata la separazione, con Dzeko trasferitosi allo Schalke.

Riscatti

Entrambi non hanno vissuto una stagione scintillante nei club, (anche se Dzeko sembra essersi ritrovato nella B tedesca), ma si sono riscattati in Nazionale. Dzeko, a 40 anni, ha trascinato la Bosnia ai playoff con 5 gol nelle ultime 6 presenze (147 presenze e 73 reti totali). Kean, invece, è titolarissimo nell’Italia, segnando 5 gol nelle ultime 4 partite e andando a segno per cinque gare consecutive, come non accadeva dai tempi di Schillaci nel 1990.

Significati

E adesso la sfida decisiva per il Mondiale ha un doppio significato: per Dzeko è l’occasione di riscattarsi, per Kean quella di inseguire il Mondiale e rilanciare il finale di stagione con la Fiorentina.