Damiani: "Tutti ci aspettavamo di più dalla Fiorentina, ma il campionato è ancora lungo. Hojberg sarebbe utile ma..."

Questo pomeriggio l’ex dirigente sportivo Oscar Damiani, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di fare un’analisi sulla stagione della Fiorentina.

“Mi sembra che questo inizio di campionato per molte squadre di Serie A si stia rivelando molto complicato: non c’è una squadra che si dimostra piu forte delle altre, c’è una buon equilibrio. La Fiorentina è in una situazione che nessuno si aspettava: tutti ci aspettavamo una partenza migliore: l’idea è che i Viola potessero comunque lottare per i piani alti. Per il momento così non è ma c’è ancor tanto tempo per migliorare le cose, dobbiamo dare fiducia a società, squadra ed allenatore: aspetterei ancora un po’ prima di trarre i primi giudizi”.

“Addio di Vanoli a Giugno? Probabilmente la società ha avuto le sue giuste motivazioni”

Ha parlato anche di Vanoli: “E’ un allenatore che stimo molto come persona e come allenatore, e mi era dispiaciuto moto quando a giugno venne mandato via. Sappiamo però che nelle società ci sono delle dinamiche interne che dal di fuori non possiamo valutare: se a su tempo venne presa quelle scelta probamente chi l’ha presa ha avuto le sue ragioni”.

“Hojberg potrebbe fare al caso della Fiorentina ma..”

Ha poi ufficialmente consigliato Hojberg del Marsiglia: “E’ un giocatore di altissimo livello, sia tecnico che atletico. I problema potrebbe essere quello di inserimento a livello di mentalità in un campionato nuovo come il nostro. Ha già girato molto, collezionando la giusta esperienza: è un giocatore completo che sa anche inserirsi in zona gol, potrebbe essere un grande acquisto. Non è giovanissimo ma potrebbe rappresentare una certezza. E’ anche vero che se arrivasse a gennaio avrebbe bisogno di un po di tempo per tornare competitivo”.