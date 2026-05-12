La Lega Serie A ha deciso di ricorrere al TAR contro l’ordinanza del Prefetto di Roma, che ha imposto lo slittamento di Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alla sera.

Ricorso e orario in bilico

Tale provvedimento ha generato un effetto a catena sul calendario: per garantire la regolarità del campionato e la contemporaneità tra i club in lotta per la Champions League, la Lega è stata costretta a posticipare alla stessa serata di lunedì anche gli altri quattro match decisivi per la qualificazione europea, tra cui anche Juventus-Fiorentina.

Le parole di De Siervo

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo ha commentato così la decisione all’AGI. “Si giocherà lunedì? Non credo proprio. Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità”.