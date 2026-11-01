Vanoli: "Francamente esagerate le critiche a Fagioli, è l'ora di smettere di parlare di Oulai. Sugli infortunati..."

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il sassuolo

Sugli infortuni e sull'importanza della partita

“Non recuperiamo Ranieri né Atta. Domani non è uno spartiacque, ma una partita importante come tutte le altre. Dobbiamo guardare anche le cose positive, non solo quelle negative: questa squadra ha sempre sbagliato per immaturità, non per mancanza dell'atteggiamento giusto. Questa è una partita importantissima per noi e per ciò che stiamo costruendo”.

Sulla preparazione

Vanoli ha parlato poi della preparazione in vista del Sassuolo: "È stata una preparazione di ‘recupero’ in vista di questa gara, siamo una squadra giovane e dobbiamo imparare a recuperare mentalmente in fretta. Su Oulai penso che sia il momento di smettere di parlarne, ha dimostrato il suo valore. Mi permetto però di dissentire con le critiche a Fagioli per la partita di giovedì, sono state francamente esagerate, è un giocatore della Nazionale che può giocare in ogni ruolo del centrocampo".