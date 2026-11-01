La Fiorentina vuole un centrocampista a gennaio. Le caratteristiche chieste da Vanoli
Fabio Paratici. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Come riporta l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, la Fiorentina inizia a muoversi sul mercato per cercare già a gennaio un innesto in mezzo al campo.
Le caratteristiche
Vanoli cerca un giocatore capace di fare entrambe le fasi, in modo da portare equilibrio a una manovra viola che in questa prima fase di stagione è sembrata troppo soggetta alle incursioni avversarie.
Che strategia?
Da capire quale sarà la strategia della Fiorentina sul mercato, con il centrocampo che con un altro innesto diventerebbe affollato. Probabilmente si penserà a un uscita per fare spazio a una nuova pedina.
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