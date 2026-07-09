Mani in alto! Il Sassuolo alla lunga dovrà arrendersi alla Fiorentina. Accordo fatto col giocatore
Prima o poi il Sassuolo dovrà alzare bandiera bianca e arrendersi per quanto riguarda Kristian Thorstvedt.
L'accordo col giocatore
Questo perché la Fiorentina ha già l'accordo con il giocatore che vuol approdare a Firenze per disputare in viola la prossima stagione e che, per altro, ha il contratto in scadenza nel 2027. Il Corriere dello Sport-Stadio parla stamani di un contratto quinquennale concordato con lui, a poco più di un milione di euro a stagione.
Quadratura economica
C'è da trovare la quadratura economica con il club neroverde che si è visto recapitare questa proposta per Thorstvedt: il cartellino di Simon Sohm e un conguaglio economico di 3-4 milioni.
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