Mani in alto! Il Sassuolo alla lunga dovrà arrendersi alla Fiorentina. Accordo fatto col giocatore

Prima o poi il Sassuolo dovrà alzare bandiera bianca e arrendersi per quanto riguarda Kristian Thorstvedt.

L'accordo col giocatore

Questo perché la Fiorentina ha già l'accordo con il giocatore che vuol approdare a Firenze per disputare in viola la prossima stagione e che, per altro, ha il contratto in scadenza nel 2027. Il Corriere dello Sport-Stadio parla stamani di un contratto quinquennale concordato con lui, a poco più di un milione di euro a stagione.

Quadratura economica

C'è da trovare la quadratura economica con il club neroverde che si è visto recapitare questa proposta per Thorstvedt: il cartellino di Simon Sohm e un conguaglio economico di 3-4 milioni.