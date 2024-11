L'ex centrocampista Alessandro Budel ha parlato a Radio Bruno della prossima partita di campionato tra Fiorentina e Como. Queste le sue parole: “Secondo me la squadra comasca sta giocando bene e a questo punto del campionato meritava di avere più punti. Giocano un calcio propositivo e hanno anche ragazzi interessanti come Nico Paz. Alla fine la forza del loro gioco verrà fuori”.

E sulla Fiorentina: “Secondo me i viola possono rimanere lassù. La Fiorentina è una squadra ben organizzata e difficile da affrontare, poi hanno dei tifosi molto caldi. A centrocampo sono arrivati diversi giocatori con grandi stimoli. Non erano degli scarti. Per loro bastava trovare il posto giusto che li sapesse valorizzare”.