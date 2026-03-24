Angelina Mango in concerto a Firenze con una maglia speciale: l'omaggio della vincitrice di Sanremo alla Fiorentina

Dopo le dichiarazioni di Achille Lauro in concerto a Firenze, la Fiorentina torna sul palco, stavolta del Teatro Verdi, in occasione del concerto di Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024, che ha voluto omaggiare il club viola a modo suo.

Una maglia speciale

La cantautrice - figlia d'arte di Pino Mango e di Laura Valente, dei Matia Bazar - si è infatti esibita davanti al pubblico fiorentino indossando una versione modificata della maglia della Fiorentina della stagione 1998-99, ricordo dolceamaro per ogni tifoso viola (Edmundo ne sa qualcosa…). La maglia riprende i colori e i dettagli di quella vista sul campo da gioco, con tanto di giglio e sponsor Nintendo, ma con l'aggiunta del titolo del nuovo album della cantautrice: una maniera particolare di promuovere il suo ultimo lavoro.

L'omaggio di Angelina Mango