Ferrara: "Le vacanze romane della rappresentativa di Bagno a Ripoli travestita da Fiorentina"

“Vacanze romane. La rappresentativa di Bagno a Ripoli travestita da Fiorentina si inginocchia davanti alla Roma. Con quel punto che manca alla fine del supplizio ci sarebbe bastato un po' di orgoglio, invece niente”. Così inizia il commento alla partita dell'Olimpico scritto dal giornalista Benedetto Ferrara su La Nazione.

Gruppo vacanze Viola Park

E poi: “Niente da dire su chi è andato in campo (mamma mia), a parte sul buon Braschi (l'unico a tirare in porta per colpire il palo), rischiato in un secondo tempo che non aveva molto senso tenendo conto della svagatezza del gruppo vacanze Viola Park”.

Costretti ad aspettare un'altra settimana

Il problema di fondo è che “adesso siamo costretti ad aspettare un'altra settimana per quel punto che manca e per scrivere la parola fine su questa stagione orribile”.