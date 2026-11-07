Vanoli: "Fagioli deve stare sereno, gli starò sempre vicino. Siamo lenti in circolazione ma non basta mettere dentro tutti quelli 'bravi'"

Attenzione e stima massima intorno a Fagioli, che Vanoli ha sostenuto e rassicurato così: "Nicolò deve solo stare sereno, continuare a fare quello che sta facendo. Nel calcio a volte le prestazioni vengono, a volte no, deve sapere che ha a fianco un allenatore che gli starà sempre vicino. E' un capitale della nostra Nazionale, sono convinto che ci tenga alla partita di domani e spero che come tutti gli ex trovi l'ispirazione per segnare. Sapete cosa penso di Fagioli, quindi deve solo stare tranquillo, concentrarsi sul campo e sulla Fiorentina.

La Fiorentina può permettersi Oulai e Gonçalves? Non è una questione di poter sostenere, è un tema di mentalità,. Si può giocare con tutti i giocatori offensivi, l'importante è sapere cosa si deve fare quando succede una cosa o un'altra. Gli attaccanti devono sapere come difendere e i difensori come attaccare. Poi c'è il tempo che serve per trovare un amalgama, che si trova lavorando insieme: per me questo si chiama mentalità. Le partite vanno sapute valutare e interpretare. Se il giocatore entra con la voglia di aiutare e determinare, è tutto più facile.

Pulizia tecnica in costruzione da migliorare? Questa è una chiave su cui dobbiamo lavorare e abbiamo margini. Tanti giocatori offensivi vuol dire più tecnica e qualità e passaggi da non sbagliare. La fase difensiva nel caso di squadra più offensiva è

A volte siamo lenti nella circolazione, sbagliamo passaggi semplici. Se vogliamo costruire una Fiorentina con tanti giocatori offensivi, dobbiamo tenere la palla ma per tutto questo serve tempo. Non si possono mettere in campo tutti quelli bravi insieme e si vince, altrimenti non ci sarebbero più gli allenatori. Sbagliamo ancora delle situazioni incredibili in momenti chiave. A Reggio Emilia Fagioli ha sbagliato un passaggio che pretendo non si sbagli. Anche Franco deve capire quando deve determinare e quando far respirare la squadra. Però sono giovani e se non facessero errori forse non sarebbero alla Fiorentina. A Dragusin ho fatto vedere che in caso di palla persa, non può fare un passo avanti. Gli errori servono per migliorare.

Gli infortunati? Atta ha incrementato molto bene il lavoro, speriamo nella sosta di vedere altri progressi. Ranieri ha fatto allenamento parziale con noi e spero di poterlo portare in panchina. Per Pongracic si va a dopo la sosta".