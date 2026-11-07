Bucchioni: "Oulai dà qualcosa di diverso ma Vanoli è per i passettini. E' arrivato coraggioso ma è regredito"

A Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni commenta le possibili scelte di Vanoli in vista della Juve e l'approccio del tecnico alle difficoltà della Fiorentina:

"La Fiorentina non ha in mezzo al campo quel tipo di giocatore per fare un calcio aggressivo, che sarebbe l’ideale per mettere in difficoltà la Juventus. Credo che Vanoli ripresenterà la stessa squadra di Sassuolo e Atalanta, per dare continuità. E’ alla ricerca dell’intesa da questi undici, che hanno dato dei risultati. Noi ci chiediamo perché non Oulai, essendo parso qualcosa di diverso e del quale la Fiorentina ha bisogno. Porta aggressività, è una scheggia impazzita che può dare tanto sul piano dinamico. Lo metteremmo tutti in campo però cosa toglie dal punto di vista del famoso equilibrio, che Vanoli ricerca come il Sacro Graaal?

Nelle prime partite c’era distonia tra i reparti, incapacità di andare a chiudere, con Atalanta e Sassuolo si è visto qualcosa in più, niente di spettacolare, per cui magari Vanoli pensa di affidarsi ai suoi e poi tentare di cambiare la partita a gara in corso".

Il coraggio regredito

"Ci vuole coraggio e non è che ce l’hanno tutti, Vanoli fa un calcio dove il coraggio non è ammesso. Ho la sensazione di un allenatore che pensa più all’uovo oggi che alla gallina domani, un passettino per volta, come quando doveva conquistare la salvezza. Un allenatore che non fa mai qualcosa di diverso dal solito. Ci sono allenatori che preparano sorprese, Vanoli non vuole passi falsi.

Sono subentrate un po’ di paure in lui, da lontano si esprimeva in modo diverso. Poi si è reso conto che qualche giocatore è più indietro di quello che pensava, ci sono dei limiti nella rosa. Manca esperienza, i più esperti non hanno carattere per essere leader, tipo Fagioli, e allora è tornato alla normalità. E’ regredito sotto il profilo del coraggio. A me piacerebbe vedere Gonçalves falso nueve e Oulai a fare pressing, scompigliando i piani di Spalletti ma se poi va male? Si innesterebbe un meccanismo nel quale lui non vuole entrare".