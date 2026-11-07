Joao Mario, una storia ripresa per i capelli: il portoghese ha convinto Vanoli ma la Fiorentina ancora no

Doveva coprire le spalle a Jimenez e dare alternanza allo spagnolo, invece Joao Mario si è ritrovato improvvisamente prima ai margini e poi titolare sì, ma dalla parte opposta. A sinistra la Fiorentina non ha ancora trovato certezze in Valdepenas, men che meno in Viery e l'adattamento del portoghese sembra essere la soluzione che più convince Vanoli. L'esterno classe 2000 sembrava quasi destinato a rientrare a Torino a gennaio e invece ora la sua storia sembra ancora tutta da scrivere.

Un riscatto però ancora arduo

Se nei confronti di Vanoli, Joao Mario ha fatto breccia, lo stesso non si può ancora dire per la Fiorentina che per riscattarlo dovrebbe sborsare altri 9,5 milioni la prossima estate, dopo averne già pagati 1,8 per il prestito. Rispetto alle prospettive di un'interruzione anticipata però, ad oggi l'ex Porto è a tutti gli effetti una risorsa per la squadra viola.