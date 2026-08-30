Solo la Fiorentina fa peggio di Collu. Jimenez e Gud, due idiozie da rosso. C'era un rigore per il Frosinone, ma il secondo gol...

Solo la Fiorentina fa peggio dell'arbitro Collu, nella serata disastro per i viola al Franchi contro il Frosinone.

Follia Jimenez

La Fiorentina rischia l'espulsione ben due volte, per episodi che definire scemenze è poco. Al 24esimo del primo tempo Jimenez viene trattenuto vistosamente da Bracaglia. Per divincolarsi il terzino viola sbraccia animatamente, colpendo il difensore del Frosinone, anche con un pugno sulla schiena in seconda battuta. Reazione spropositata e pericolosa, oltre che idiota. Solo giallo.

La spinta di Gudmundsson

Poi è Gudmundsson nelle proteste per un fallo molto generoso concesso ai ciociari si presenta dietro a Collu spingendolo a due mani. Gesto idiota. Unica spiegazione al fatto possibile, è che arretrando l'arbitro abbia inavvertitamente pestato il piede dell'islandese non ripreso dalle telecamere. Altro rosso sfiorato.

Possibile rigore per il Frosinone

Tra gli altri episodi, al settimo del primo tempo pt Monterisi anticipa Dragusin, che lo colpisce sul piede sinistro. Il giocatore del Frosinone non aveva in pieno controllo del pallone, ma questo non toglie il contatto da rigore. Non assegnato.

Fallo in attacco

Infine Bracaglia, sul secondo gol dei ciociari è leggermente trattenuto, ma si libera di Atta con una spinta. Con il pallone che era già in gioco, c’era l’annullamento della rete per fallo in attacco. La gravità del tutto è che Prontera al VAR avalla il tutto. Mah.