Stefano Citterio, vice allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita persa con il Bologna: "Non è facile giocare tante partite, specialmente dal punto di vista mentale. Ma non è

stato questo il nostro problema. La partita l'abbiamo preparata bene e sono stati bravi. Nel secondo tempo ci siamo allungati troppo e lì abbiamo ceduto il fianco al Bologna. C'è stata anche la nostra reazione, quindi non credo sia un problema fisico.

Su Gudmundsson e Beltran

E su Gudmundsson e Beltran commenta: "Tutti hanno fatto un ottimo tempo, anche loro. Fanno divertire il pubblico. Per me si tratta di un esperimento ripetibile. Beltran ci ha aiutato a tenere la palla dentro al campo, secondo me ha fatto una bella partita. L'entrata di Ferguson ci ha messo in difficoltà. Detto questo abbiamo creato anche nel secondo tempo, i giocatori hanno dato tutto".

Sul centrocampo e il secondo tempo della partita

E sul centrocampo aggiunge: "Bove era un giocatore importante per noi, questo è innegabile. Adesso dobbiamo trovare altre soluzioni. Sottil ha dato il suo contributo. Non è facile entrare nel secondo tempo, quando si

è sotto. La stanchezza è normale, arriva per tutti. Ma questa sconfitta non è un problema fisico".