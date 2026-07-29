UFFICIALE: Comuzzo si trasferisce in prestito al Torino

Mancava solo l'ufficialità e, adesso, è arrivata: Pietro Comuzzo è un nuovo calciatore del Torino. Il difensore classe 2005 sbarca in Piemonte con la formula del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 19 milioni, come emerso nelle scorse ore.

Un piano preciso

Una cifra importante fissata dalla Fiorentina probabilmente con l'intento di riaccogliere Comuzzo tra un anno, sperando che con la maglia granata possa ritrovare la fiducia e la continuità di prestazione smarrite negli ultimi tempi.