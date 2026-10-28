Dodô e uno scenario impensabile: la Fiorentina riapre il dialogo per il rinnovo e ha fretta

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina avrebbe riallacciato nei giorni scorsi i contatti con l’entourage di Dodô per discutere il rinnovo del contratto. Un'ipotesi assolutamente impensabile fino a poco tempo fa.

Prima alternativa

Rimasto in viola durante l’estate, l’esterno ha recuperato la condizione e riconquistato considerazione nelle scelte di Paolo Vanoli. Dodô si è così guadagnato il ruolo di prima alternativa sulla corsia destra, scavalcando nelle gerarchie quel Joao Mario al quale, sulla carta, sarebbe dovuto spettare questo spazio.

Un cambiamento che avrebbe spinto la società a riaprire anche il confronto sul futuro contrattuale. Al momento non c’è ancora nulla di definito, ma, stando al quotidiano, le parti confidano di trovare un’intesa nelle prossime settimane.

Evitare che possa accasarsi altrove

L’obiettivo sarebbe arrivare a un accordo prima della sessione invernale di mercato, evitando che il brasiliano possa accordarsi con un’altra società per poi lasciare Firenze a parametro zero in estate. Dopo mesi di incertezza, dunque, la permanenza di Dodô torna a essere una possibilità concreta, anche se il dialogo dovrà ancora tradursi in un’intesa.