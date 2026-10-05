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C'è gloria anche per Njie: il classe 2005 segna e trascina la Svezia Under 21 nella vittoria con la Macedonia del Nord

Alessandro Zini /
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Davvero un bel pomeriggio per i giocatori viola impegnati in nazionale: dopo la doppietta di Cher Ndour con l'Italia Under 21, anche Alieu Njie ha trovato la via della rete con la Svezia Under 21.

Il gol di Njie 

Impegnato con la sua nazionale contro i pari età della Macedonia del Nord, il classe 2005 della Fiorentina è riuscito a trovare la rete al 52' minuto, finalizzando un'azione corale rifinita dall'assist del compagno di squadra Rosenqvist.

Il risultato finale

La partita si è poi conclusa sul risultato di 2-0: per gli scandinavi, oltre a Njie, è andato a segno Svensson, che aveva aperto le marcature al 15'.

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