Modena, ecco l'accelerata per un centrocampista viola: Galloppa lo riabbraccia dopo un anno

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina Jonas Harder ha ben impressionato in Serie B. La salvezza con la maglia del Padova è stata un ottimo traguardo raggiunto dal club, con il ragazzo che è riuscito a trovare spazio. I biancoscudati hanno tentato di trattenerlo, ma non sembrano esserci le giuste condizioni.

Harder, ecco la destinazione

Così tanti club hanno chiesto informazioni su Harder in queste settimane. C'è interesse addirittura in Serie A, da parte del Frosinone, oltre ai tantissimi club della serie cadetta. Ma ce n'è uno che sta accelerando in modo decisivo.

Accelerata decisiva, pronti alla chiusura

Come riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, il Modena sta chiudendo per l'arrivo di Harder. I gialloblù sono vicinissimi ad aggiudicarsi il centrocampista, che dunque è pronto a ritrovare mister Daniele Galloppa dopo un anno, vista l'esperienza insieme nelle giovanili della Fiorentina.