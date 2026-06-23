Quanti nomi per il post Galloppa! Gli ex serie A che si contendono la Primavera viola. E Bonucci...

Dopo aver salutato Daniele Galloppa, approdato in Serie B sulla panchina del Modena per la sua prima vera e propria esperienza “tra i grandi", per Fabio Paratici e Valentino Angeloni è tempo di scegliere colui che succederà sulla panchina della Fiorentina Primavera al tecnico romano che, oltre ad aver riportato dopo 43 anni lo scudetto di categoria a Firenze, in questi anni ha accompagnato molti giovani al salto in prima squadra e, più in generale, nel professionismo

La tipologia di allenatore ? È nota

La tipologia di allenatore è nota: un tecnico giovane, motivato, abile nel lavoro coi giovani e che possa proseguire il lavoro di Galloppa anche da punto di vista tattico. Sul nome ancora una decisone non è stata presa, ma i tutti i profili accostati alla panchina viola hanno tra loro una caratteristica comune, ossia una lunga militanza nel calcio italiano, ed in particolare in Serie A.

I nomi in lizza

Tra i nomi che continuano ad essere monitorati con attenzione, c'è quello di Marco Parolo, reduce dall'esperienza con l'Under 16 del Milan, che riscuote apprezzamenti al Viola Park per il proprio lavoro coi rossoneri. Tra i profili emersi, ci sono anche quelli del fiorentino Daniele Buzzegoli (che però è seguito anche dalla Casertana in Serie C), alla guida della Primavera del Como nella passata stagione, ed “Alino” Diamanti, che, accostato nelle ultime ore anche al Cesena in Serie B, sembra allontanarsi. Più indietro invece la soluzione interna rappresentata da Marco Capparella, che dovrebbe continuare il suo percorso alla guida dell'U18 Viola.

E Bonucci ?

Nei giorni scorsi era emerso tra i papabili anche il nome di Leonardo Bonucci, che aveva fatto parte dello staff di Gattuso alla guida di quella disgraziata Nazionale Italiana capace di non qualificarsi ai Mondiali per la terza volta di fila. Il nome dell'ex Juventus aveva inevitabilmente infiammato i social ma quello di Bonucci non sarebbe un profilo seguito dalla Fiorentina. Sono comunque attesi sviluppi nei prossimi giorni sul fronte Primavera.