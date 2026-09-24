Vanoli, avanti tutta a suon di doppie sedute. L'idea della coppia da avere al top alla ripresa

Paolo Vanoli sta cercando di sfruttare la sosta per dare continuità al lavoro della Fiorentina: tutto questo a suon di doppie sedute.

Due allenamenti

Anche oggi il tecnico ha disposto due allenamenti con l’obiettivo di rendere più fluido il gioco e rafforzare l’intesa del gruppo. Le prossime settimane serviranno a perfezionare i meccanismi della squadra e a riportare alla migliore condizione chi, in questo avvio di stagione, non è ancora riuscito a esprimersi al massimo.

Attenzione su Atta e Goncalves

L’attenzione è rivolta soprattutto ad Arthur Atta e Pedro Gonçalves. Nessuno dei due è stato convocato dalla propria nazionale: potranno quindi allenarsi senza interruzioni con i compagni e seguire il programma preparato dallo staff viola.

Vanoli conta sulle loro qualità e vuole ritrovarli al cento per cento alla ripresa del campionato, pronti a incidere con maggiore continuità nelle prossime partite.