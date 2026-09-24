Nuno Gomes: "Impensabili queste difficoltà iniziali della Fiorentina. Un onore per me indossare quella maglia"

La Fiorentina è rimasta nel cuore e nella testa di Nuno Gomes. L'attaccante portoghese è stato protagonista nell'ultimo trofeo conquistato dai viola, segnando il gol decisivo nella finale di ritorno di Coppa Italia contro il Parma.

“Onore indossare la maglia viola”

"Per me è stato un grande onore rappresentare la Fiorentina e indossare quella maglia - spiega il portoghese a Ilovepalermocalcio.it - Ho un legame molto speciale con il club e con Firenze. I due anni alla Fiorentina sono stati molto importanti per la mia carriera e Firenze mi ha lasciato ricordi bellissimi, sia dal punto di vista professionale che umano”.

“Mi dispiace vedere la Fiorentina in difficoltà”

Sull'avvio di questa stagione: "Se mi aspettavo queste difficoltà della Fiorentina? Sinceramente no. Dopo il mercato che aveva fatto, mi aspettavo una partenza diversa. Però adesso, con l’arrivo di Paolo Vanoli, sembra che la Fiorentina abbia trovato la strada giusta e spero che possa continuare in questa direzione. Nel calcio non basta avere buoni giocatori, bisogna creare una squadra, trovare gli equilibri e avere tempo per lavorare. Mi dispiace vedere la Fiorentina in difficoltà, perché ho un grande affetto per il club e per Firenze, e spero davvero che possa tornare presto ai livelli che merita".