Mancini: "Alla Fiorentina sono cresciuto come uomo e come calciatore". Una fine turbolenta del rapporto

In un'intervista rilasciata ad Eurosport, il centrale della Roma e della Nazionale, Gianluca Mancini ha ripercorso le tappe della sua carriera. Fondamentale a suo dire è stata l'esperienza fatta con la Fiorentina.

“A nove anni arrivò la Fiorentina”

“Ho iniziato nella squadra del paese - ha detto - insieme agli amici. A nove anni si interessò la Fiorentina e, parlando con mio padre, iniziai quel percorso”.

“Sono cresciuto nel settore giovanile viola”

E poi: “Sono rimasto nel settore giovanile della Fiorentina dai nove ai diciannove anni. Lì sono cresciuto come calciatore e come uomo, perché quando inizi così presto cresci anche molto più velocemente”.

Però con la Fiorentina il rapporto non è finito bene, perché il club viola portò in giudizio Perugia e Atalanta, oltre al giocatore, ritenendo di essere stata truffata.