C'è ancora distanza tra la Fiorentina e due club turchi per Amrabat. Ma per entrambi è già pronta l'alternativa

Nelle scorse ore è stato confermato l'interesse di Fenerbahce e Galatasaray per Sofyan Amrabat. La convocazione del marocchino per l'amichevole di domani contro il Friburgo non cambia le carte in tavola e il suo futuro sarà lontano dalla Fiorentina.

Le ultime dalla Turchia

Che, però, non vuole svenderlo. Ecco perché la società ha rifiutato le prime offerte dei due club turchi, che però non vogliono mollare. Più concreto - riporta il giornalista turco Sercan Hamzaouglu - l'interesse del Fenerbahce, mentre il Galatasaray sta continuando a chiedere informazioni. Qualora la distanza tra domanda e offerta non venisse colmata, comunque, entrambe hanno già pronto un piano B".