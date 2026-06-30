Accordo trovato per il futuro di Kouadio. Ecco cosa manca al suo trasferimento in Serie B
Si potrebbe essere arrivati a una svolta sul futuro di Eddy Kouadio. Come riporta il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il giovane difensore della Fiorentina è a un passo dall'Avellino.
Cosa manca
La Fiorentina ha già trovato l'accordo con il club irpino e ora si attende solo l'ok del giocatore classe 2006.
Prima avventura in B
Quest'anno Kouadio ha collezionato 8 presenze in prima squadra. Per lui è pronta la prima avventura in Serie B dopo un anno tra i pro in viola.
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