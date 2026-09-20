Fagioli: "Per me è arrivato il momento di diventare un leader della Fiorentina. La partita contro il Napoli vale tre punti come le altre"

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro il Napoli.

Sulla partita

Fagioli ha dichiarato: “Questa partita vale tre punti come le altre, siamo in una striscia positiva dopo due partite e dobbiamo continuare così. Contro il Napoli è una gara importante”.

“Ora è il momento di diventare un leader della squadra”

E ha aggiunto: "Ho 25 anni, è il momento di diventare un leader di questa squadra. Chi ha più esperienza ed è qua da più tempo deve aiutare i più giovani, questa per me è una stagione importante".