Romano: "Fiorentina e Torino stanno chiudendo per Njie, ecco le cifre dell'accordo. E sul contratto..."

Alieu Njie si avvicina a grandi passi alla Fiorentina, con l'oramai ex giocatore del Torino sempre più vicino a diventare il rinforzo sulle fasce tanto atteso da mister Fabio Grosso.

Le cifre dell'affare

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, Fiorentina e Torino starebbero limando gli ultimi dettagli per portare il classe 2005 in maglia viola. L'affare sarebbe impostato su una base di 16 milioni di euro, ai quali andranno ad aggiungersi 4 milioni di eventuali bonus.

Contratto fino al 2030 con opzione

Per quanto riguarda il contratto della giovane ala svedese, dovrebbe avere una durata fino al 2030, con opzione per un'ulteriore stagione.