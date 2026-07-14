L'Inter vira su Dodo? Intanto Marotta attacca: "Palestra non ha rispettato la parola data"

Il nome di Dodo è uno è dei più chiacchierati sul fronte uscite in casa Fiorentina. Il brasiliano, seppur al centro di numerosi interessamenti, non ha finora ricevuto vere e proprie offerte, anche se le cose potrebbero presto cambiare.

Marotta attacca

Intervenuto in conferenza stampa nella giornata di ieri, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta si è così espresso sul mancato approdo in nerazzurro di Palestra, che l'Inter aveva anteposto sia a Khalaili che a Dodo stesso come obiettivo: "Ha scelto questa strada, noi ci siamo dovuti arrendere e Palestra è andato in un campionato contro cui non siamo competitivi. Il caso è frutto di un ripensamento del giocatore, che legittimamente è venuto meno ad un impegno verbale preso il mese precedente".

L'Inter ripiega su Dodo?

Con il mancato superamento delle viste mediche da parte di Khalaili, non è escluso che l'Inter arrivi a formulare un'offerta per Dodo, finora relegato scelta secondaria da tutti le squadre che si sono informate sul suo conto, come gli stessi nerazzuri.