L'ultimo centrocampista sondato dalla Fiorentina: tra un agente noto e il Fair Play Finanziario

Tra i nomi che circolano in orbita del mercato della Fiorentina, oggi è spuntato anche quello di Alessandro Romano. Il portale AllRoma.it rivela due informazioni che ‘spiegano’ la necessità dei giallorossi di liberarsene.

Promosso alla prima

Classe 2006, cresciuto nella Primavera della Roma, una prima esperienza in prestito a La Spezia dove, in metà stagione, ha assaggiato per la prima volta il calcio dei ‘grandi’: anche in una squadra retrocessa a fine anno, c'è lui in cima ad alcune statistiche secondo Sofascore. Romano è infatti quello con la media voto più alta tra i liguri, e si posiziona sul podio anche in categorie quali tiri totali a partita - anche se non ha mai segnato -, passaggi chiave a partita, palle lunghe precise a partita, e anche nei contrasti e intercetti ogni 90 minuti. E allora perché la Roma non ci punta?

Tra agenti e Fair Play

Il motivo principale sarebbe quello del Fair Play Finanziario: con la Champions alle porte, i giallorossi hanno bisogno di fare cassa e quella di Romano potrebbe essere la cessione giusta. Non solo: nelle ultime settimane, il ragazzo ha cambiato procuratore passando a LP Sport Management che, fra gli altri, cura anche gli interessi di Fazzini. Se due indizi fanno una prova, risentiremo presto il nome di Romano.