La Fiorentina interessata a un giovane centrocampista italiano. Ecco la cifra che i viola potrebbero mettere sul piatto
Fabio Paratici. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina punta a costruire per il prossimo anno una rosa fatta di esperienza e giovani italiani. Per questo, i dirigenti viola vogliono stringere per Alessandro Romano, centrocampista svizzero classe 2006 di proprietà della Roma reduce dall’esperienza in prestito allo Spezia.
La cifra messa sul piatto dalla Fiorentina
Secondo quanto riporta da OneFootball, Paratici sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 3 milioni di euro per convincere la Roma a privarsi del suo gioiellino, che ha un contratto con la Roma fino al 2027.
Il futuro di Romano
Nell’ultima stagione Romano ha collezionato 19 presenze in Serie B con la maglia dello Spezia, mettendo a referto un assist. Difficile per lui ci sarà spazio a Trigoria, visto che la Roma quest'anno giocherà anche la Champions League.
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