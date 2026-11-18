Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno, parlando di Mastantuono e non solo.

Su Mastantuono

“Stiamo parlando di un giocatore che è titolare già da tre anni. Ha le qualità per imporsi a livello mondiale. Certo, c'è da considerare che rimane un giocatore del Real Madrid e questo è un peccato. Devi andare a cercare i Mastantuono prima che ci arrivi il Real di turno. Quest'estate io consigliai a qualcuno un giocatore che ancora non sa le qualità che ha: Liberali. Mastantuono è come lui. Diamogli tempo, a volte fanno cose da stropicciarsi gli occhi”.

Sulla difesa

“Sul reparto difensivo secondo me si poteva incidere di più anche a livello di mercato. Credo serva tempo, perché le individualità sono innegabili. Il gol di Bremer è traumatizzante, con un reparto del genere la squadra non sarà mai tranquilla”.