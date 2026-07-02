UFFICIALE: Beltran lascia la Fiorentina per tornare al River Plate. I dettagli

Dopo settimane di trattative, e soprattutto di mediazioni e tentativi di convincimento da parte della dirigenza viola, adesso è ufficiale: Lucas Beltrán lascia definitivamente la Fiorentina. L’argentino è a tutti gli effetti un nuovo attaccante del River Plate, squadra dalla quale la Fiorentina lo aveva acquistato poco meno di tre stagioni fa.

L'argentino torna al River in prestito con obbligo di riscatto

A darne l’annuncio è stata la stessa Fiorentina con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Questa la nota del club: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Beltran al Club Atletico River Plate”.