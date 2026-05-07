Un altro nome dal Portogallo per l'attacco della Fiorentina

La Fiorentina ha messo gli occhi su diversi giocatori del campionato portoghese. Come riporta O Jogo, tra questi ci sarebbe anche l'ala 25enne originaria del Mozambico Geny Catamo.

Il profilo

L'esterno d'attacco di proprietà dello Sporting Lisbona che quest'anno ha collezionato 44 presente con la maglia biancoverde, mettendo a segno 8 gol.

Le pretendenti

La sua miglior stagione della carriera ha fatto drizzare le antenne a diversi club europei, tra cui anche club di Premier League come Aston Villa e Fulham. In Italia invece lo seguono da tempo Atalanta e Napoli.