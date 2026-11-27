A Cronache di Spogliatoio, l'ex portiere della Fiorentina e tifosissimo viola Emiliano Viviano non le ha mandate di certo a dire a Vanoli e alla squadra gigliata, reduce dalla brutta sconfitta per 3-0 contro il Monza.

Su Monza e la comunicazione

“A Monza hanno fatto una partita ignobile. A fine partita ancora peggio: la comunicazione di Vanoli è stata ai limiti del ridicolo. Si pone a un livello diverso da quello della squadra, dice che dovrebbero avere l’umiltà del loro allenatore e dice una serie di frasi fatte invece che spiegare perché non si fanno 4 passaggi consecutivi".

Sull'ambiente

“A me queste cose mi innervosiscono ancora di più, perché fanno sembrare Firenze un ambiente malato quando invece è più maturo del passato. Con il mercato si è voluto dare un taglio al passato. La squadra ha dei limiti nella costruzione e le partite si vincono e si perdono. Ma questa squadra non propone niente nemmeno quando vince".

Su Vanoli

“Per me se la Fiorentina perde a Udine Vanoli è da esonerare, sennò dopo si crea un vortice da cui non esci. Andrei su un Tudor. Montella magari ma sarebbe la terza volta, non amo le minestre riscaldate. Thiago Motta lo prenderei al volo ma penso ci siano valutazioni extracampo”.