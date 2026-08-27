La Gazzetta dello Sport: Lo strappo di Kean. Per il sostituto è sfida alla big

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si concentra, inevitabilmente, sulla questione Moise Kean. Il quotidiano analizza anche i possibili sostituti finiti sul taccuino di Paratici.

Questione attacco

La Rosea apre la pagina dedicata alla Fiorentina con un titolo molto netto: "Lo strappo di Kean". Il riferimento è alla situazione dell’attaccante, che ha manifestato la volontà di trasferirsi al Como. La posizione della Fiorentina però è altrettanto chiara: "Vuole il Como e non si allena, linea dura viola". La Gazzetta fa i nomi anche dei possibili sostituti: “Matanovic per l'attacco, è sfida alla big. Beto il piano B”.

Le parole di Mauro

In spalla, la Gazzetta riporta un'intervista a Massimo Mauro: "Moise senza scuse. Ora fossi in Fabregas direi: “Kean deve crescere”.