Thorstvedt in stand-by. Il Sassuolo riflette sulle contropartite offerte dalla Fiorentina: la situazione

Paratici e Goretti continuano a lavorare sia in entrata che in uscita sul mercato della Fiorentina. L'operazione portata avanti dalla Fiorentina per arrivare a Kristian Thorstvedt sembra essersi momentaneamente bloccata.

La situazione

Il club viola ha un accordo di massima con il norvegese, ma non ha ancora affondato il colpo con il Sassuolo, che continua a chiedere 15 milioni di euro.

Problema contropartita

Il blocco è arrivato soprattutto sulla contropartita tecnica. Sono stati messi sul piatto Marco Brescianini, Giovanni Fabbian e Niccolò Fortini. Se il club neroverde accettasse uno di questi giocatori, l'operazione potrebbe chiudersi in fretta.