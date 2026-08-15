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La Gazzetta dello Sport: Non solo Thorstvedt, altri due colpi

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Una pagina sulla Fiorentina presente stamani su La Gazzetta dello Sport

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Il titolone è questo: “La Viola parte a tutta”. E poi: “Fiorentina già super Kean subito a segno Mastantuono ok”. Inoltre: “Benevento travolto: Grosso può sorridere. Nella ripresa l’argentino debutta tra gli applausi”. 

Arrivano altri colpi

In taglio basso il mercato con: “Non solo Thorstvedt: altri due colpi”. Sommario: “Il norvegese vicino ma il lavoro prosegue Ieri ovazione al Franchi per il ds Paratici e la famiglia Commisso”. 

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