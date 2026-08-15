La Gazzetta dello Sport: Non solo Thorstvedt, altri due colpi
Una pagina sulla Fiorentina presente stamani su La Gazzetta dello Sport.
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Il titolone è questo: “La Viola parte a tutta”. E poi: “Fiorentina già super Kean subito a segno Mastantuono ok”. Inoltre: “Benevento travolto: Grosso può sorridere. Nella ripresa l’argentino debutta tra gli applausi”.
Arrivano altri colpi
In taglio basso il mercato con: “Non solo Thorstvedt: altri due colpi”. Sommario: “Il norvegese vicino ma il lavoro prosegue Ieri ovazione al Franchi per il ds Paratici e la famiglia Commisso”.
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