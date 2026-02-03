Confermato l'interesse dal Brasile per Sabiri: ecco le squadre che seguono l'esubero viola
Confermato l'interesse per Abdelhamid Sabiri, centrocampista della Fiorentina, da parte di alcune squadre brasiliane.
Le squadre interessate
Come riporta il portale SPFC Info, il San Paolo seguirebbe l'esubero viola. Al momento i bianconeri non hanno formulato alcuna offerta, ma solo un sondaggio esplorativo. Sul giocatore c'è anche l'interesse del Vasco da Gama.
Mercato lungo in Brasile
Le squadre brasiliane, affrontando questa finestra di mercato come se fosse il nostro mercato estivo, avranno tempo per gli acquisti fino al 3 marzo. Un mese di tempo ancora.
