La Fiorentina prende la scia del Genoa: De Rossi si ferma, vince la Juve. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La Fiorentina si è costruita una classifica molto più incoraggiante, essendo a +5 sulla zona retrocessione. E le notizie buone non sono finite, guardando al posticipo delle 18:00 di questo lunedì di Pasquetta.

Spalletti batte De Rossi: vittoria netta della Juve

La Juventus batte il Genoa con un 2-0 piuttosto tranquillo, almeno fino agli ultimi minuti. Partenza a razzo per i bianconeri, che vanno subito in vantaggio con un colpo di testa deviato di Bremer che concretizza il dominio in avvio. Segue una bella combinazione tra McKennie e Conceicao, con l'americano che riceve a centro area e infila all'angolino. I rossoblù hanno vita complicata e non riescono a cambiare il match, complice anche un'ottima Juve in controllo della situazione. La squadra di De Rossi crea qualcosa soltanto nella ripresa, specie dopo l'ingresso di Baldanzi che porta qualcosa di nuovo. Poteva riaprire tutto il rigore di Aaron Martin, ma Di Gregorio fa due super-parate (anche su successiva ribattuta) e chiude la porta. Il finale arrembante dei rossoblù non basterà per cambiare le cose.

Genoa risucchiato, la Fiorentina insegue

Con questa vittoria la Juventus vola a -1 dal Como quarto. Il Genoa, invece, è fermo a quota 33 punti: la Fiorentina può tentare il sorpasso, essendo adesso lì a un solo punto dai rossoblù, risucchiati in classifica.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 72, Milan 63, Napoli 62, Como 58, Juventus 57, Roma 54, Atalanta 53, Bologna 45, Lazio 44, Sassuolo 42, Udinese 40, Torino 36, Parma 35, Genoa 33, Fiorentina 32, Cagliari 30, Cremonese 27, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.