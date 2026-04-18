Punti a Lecce per aprire subito al futuro: Paratici di fretta. Grosso dovrebbe prima liberarsi, Sarri farebbe di tutto per la Fiorentina

Non c'è (altro) tempo da perdere, la Fiorentina ha la necessità stringente di chiudere il prima possibile il suo rapporto con la stagione 2025/26 e archiviare la pratica salvezza: lunedì a Lecce può arrivare la notizia giusta. In caso di vittoria il gap salirebbe a +11, con cinque giornate rimanenti, ma anche con un pari la squadra viola potrebbe già guardare al futuro.

Ed è l'obiettivo primario di Paratici, scrive La Nazione, ansioso di chiudere il sipario e pensare concretamente alla prima questione stringente: l'allenatore. Fabio Grosso il nome più gettonato al momento ma il tecnico dovrebbe comunque prima liberarsi dal Sassuolo. E poi c'è sempre Maurizio Sarri che per allenare la Fiorentina farebbe di tutto. In lista resta ancora Vanoli, che sognerebbe la conferma dopo la rimonta salvezza.