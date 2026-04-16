Grosso: "Io alla Fiorentina? In realtà sto pensando a tutt'altre cose..."

L'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, alla vigilia della gara contro il Como, è stato anche interpelllato su alcune voci di mercato che lo riguardano. In particolare, il tecnico neroverde è stato accostato in queste ore alla Fiorentina.

“I miei pensieri rivolti al presente”

“Io in viola? I miei pensieri sono rivolti al presente e sono concentrato su quello che sto facendo e sul far crescere i ragazzi, in tutti i sensi, i ragazzi che ho a disposizione".

"Vogliamo provare a fare la gara"

“Vogliamo provare a fare la gara e a fare bottino pieno anche in questo finale di stagione".