La Roma è in trattativa per un risarcimento multimilionario per l'incidente (e la malattia) dell'ex Fiorentina Bove: i dettagli

Anche a fronte della chiusura del bilancio fissata per il 30 giugno, la Roma è in trattativa per un aspetto non secondario che riguarda l'ex Fiorentina Edoardo Bove e la sua impossibilità di giocare in Serie A dopo il suo malore con la maglia viola.

Trattativa in corso

Come riferisce Il Tempo, la società giallorossa sta trattando con Generali Assicurazione. Bove e il suo incidente sarebbero coperti da una polizza assicurativa che potrebbe garantire al club un premio per la malattia del calciatore.

La cifra

La cifra in ballo sarebbe importante: circa 15 milioni di euro. Non si tratta ancora di un incasso definitivo, perché la trattativa con la compagnia assicurativa è ancora in corso.