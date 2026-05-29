Un centrocampista si prepara a salutare l'Az Alkmaar e tra le pretendenti c'è anche la Fiorentina

Archiviato il campionato, e in attesa che venga definito il nome di Fabio Grosso come nuovo allenatore, per la Fiorentina è già tempo di pensare al mercato. Sono i giorni dei primi nomi e, in tal senso, ce n'è uno che arriva direttamente dall'Olanda.

Un addio inevitabile

Secondo footballtransfer.com, la Fiorentina è tra le società interessate a Sven Mijnans. Il centrocampista classe 2000 dell'AZ Alkmaar doveva partire già la scorsa estate, ma la trattativa con il Psv fu bloccata.

L'Italia nel destino?

Stavolta difficilmente il suo addio potrà essere evitato, e l'Italia è una delle mete gradite dal calciatore. La Fiorentina però non è da sola, dal momento che anche Milan e Bologna hanno messo gli occhi sul calciatore. All'estero, invece, le concorrenti principali sono Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Tottenham.