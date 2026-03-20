Il Genoa di De Rossi si ferma a due traverse e un rigore non dato, mentre una corsara Udinese allunga il passo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il secondo anticipo del venerdì della 30° giornata di Serie A tra Genoa e Udinese, con i friulani che espugano il ‘Ferraris’ vincendo per 0-2.

La cronaca della gara

Nel primo tempo è il Genoa a creare occasioni da gol, centrando due traverse, prima con Malinovsky, che calcia da lontanissimo, e poi con Colombo. il quale scaglia una gran tiro dopo una bellissima giocata. Dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa l'arbitro indica il dischetto per il padroni di casa dopo un tocco di mano netto in area di Kabasele, poi il VAR cambia la decisione indicando che la posizione del braccio del giocatore dell'Udinese è naturale. Al 66' i friulani, che fino a quel momento avevano combinato poco e nulla, sbloccano la gara con un cross messo in mezzo da Zaniolo e Ekkelenkamp svetta di testa tra i centrali rossoblù spedendo il pallone in porta, con Bjilow fuori tempo nell'uscita. In pieno recupero arriva il raddoppio dell'Udinese con l'errore di Marcandalli che apre la strada a Davis per lo 0-2 finale.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria la squadra allenata da Runjaic sale a quota 39 staccando di sei punti quella guidata da De Rossi che resta a 33, a +5 sulla Fiorentina che sarà impegnata domenica sera contro l'Inter.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 68, Napoli 62, Milan 60, Como 54, Juventus 53, Roma 51, Atalanta 47, Bologna 42, Lazio 40, Udinese 39, Sassuolo 38, Parma 34, Torino 33, Genoa 33, Cagliari 30, Fiorentina 28, Lecce 27, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 18.