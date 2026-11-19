Questo pomeriggio il match analyst Luca Diddi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha commentato come arriva la squadra di Paolo Vanoli alla partita di lunedì sera contro il Monza.

“Il pareggio contro la Juventus e la vittoria di Regimo Emilia contro il Sassuolo credo che abbiano dato alla Fiorentina una nuova autostima, importante per affrontare il resto della stagione. Credo fosse questo che serviva, trovare risultati: questo crea autostima. Purtroppo la Fiorentina non è abituata a lottare in quelle posizioni di classifica, e se a questo si aggiunge la giovane età di alcuni calciatori, è normale che potesse subentrare un po di ansia”.

“I valori dei giocatori viola sono alti ma serve una svolta dall'allenatore”

Ha anche aggiunto: “Io credo che se la Fiorentina riesce a trovare un suo equilibrio tattico ed una continuità di risultati credo che abbia a disposizione una rosa valida e di livello per fare grandi cose. Penso che in questo momento qua la sosta abbia permesso a Vanoli di lavorare su determinati elementi che ero alla ricerca del loro miglior stato di forma, cosa che porterà benefici a tutta la squadra. Credo che la Fiorentina a Monza possa fare una buona partita, e che riesca a dare continuità agli ultimi risultati”.

“In difesa si deve lavorare moto a livello collettivo”

Ha poi detto la sua sulla difesa: “Lavorare in termini difensivi credo che sia la cosa piu importante per la Fiorentina, soprattutto in termini di collettivo. Ritengo che la Fiorentina necessiti di difensori centrali bravi nell'uno contro uno, perchè quando giochi Jimenez e Valdepenas sugli esterni è chiaro che tu possa essere esposto a ripartenza”.

“Vanoli deve trovare un equilibrio tattico nuovo”

Ha sottolineato anche un aspetto: “Un'altra cosa che deve trovare la Fiorentina è un equilibrio tattico a livello collettivo. Sicuramente con Oulai sembra aver trovato qualcosa di diverso rispetto a quanto visto con Fagioli. L'importanza di Atta è indiscutibile: è 5 anni che è in Serie A, ed è 5 anni che fa la differenza. Rappresenta un investimento importante, che dovrebbe dare tanto a livello qualitativo ma che ora non c'è. Da capire anche quale sarà il suo futuro ruolo nello scacchiere di Vanoli, se da mezzala o da trequartista”.

“Mastantuono è troppo importante per questa Fiorentina”

Ha poi concluso: “E’ vero che forse Paz del Como è i avanti di lui, che forse determini maggiormente, ma probabilmente secondo me non ci rendiamo bene conto dell'importanza, del valore e della qualità assoluta di un giocatore come Franco Mastantuono. È uno dei talenti più fulgidi del calcio mondiale. Sul confronto con Paz dico: Nico non faceva le cose che fa Mastantuono alla sua età"